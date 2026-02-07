Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DUeGC9_klhQ/?igsh=MWlhNXVqaDZidmswag==

Na última quinta-feira (05), um acidente envolvendo seis veículos provocou a interdição parcial da BR-277, em Guarapuava (PR), e deixou sete pessoas feridas. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 13h30, no km 336 da rodovia.

Veículos envolvidos

Entre os automóveis estavam dois caminhões — um Scania, de Irati (PR), e outro com placas de Cascavel (PR) — além de um Ford Focus (Toledo), um Toyota Corolla (Umuarama), uma Chevrolet Spin (Cubatão/SP) e um Honda Civic (Guarapuava).

Situação das vítimas

– Ilesos: os motoristas dos dois caminhões e da Spin.

– Ferimentos leves: o condutor do Focus e três passageiras, além da motorista do Civic.

– Ferimentos graves: o casal que estava no Corolla, de 68 e 69 anos, encaminhado para atendimento hospitalar.

Impacto no trânsito

Durante o atendimento, o tráfego foi desviado pelo acostamento, causando lentidão no trecho. A pista foi totalmente liberada por volta das 16h, após a remoção dos veículos e conclusão da perícia.

