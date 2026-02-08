Na tarde deste sábado, equipes da Polícia Militar do Paraná realizaram uma operação que resultou na recuperação de um veículo com registro de furto e na prisão de um homem pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ocorrência foi registrada na rodovia PR-272, na região de Siqueira Campos.

A ação teve início após as equipes de inteligência receberem informações sobre uma caminhonete branca que estaria circulando pela região com placas não originais. Diante disso, o patrulhamento foi intensificado nos principais acessos do município. Durante o deslocamento pela rodovia, o veículo suspeito foi visualizado transitando no sentido contrário, momento em que foi realizado o retorno para abordagem.

Ao perceber a aproximação policial, o condutor acelerou bruscamente e desobedeceu à ordem de parada, mesmo com o uso de sinais sonoros e luminosos. Foi iniciado acompanhamento tático e a situação foi comunicada às demais equipes da região, que prestaram apoio. Após alguns quilômetros, nas proximidades do entroncamento da PR-272 com a PR-092, o veículo foi finalmente interceptado.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com o ocupante nem no interior da caminhonete. Contudo, ao realizar a verificação dos sinais identificadores do veículo, as equipes constataram diversas irregularidades. A placa ostentada não constava nos sistemas oficiais, os códigos de identificação dos vidros apresentavam sinais evidentes de adulteração, bem como os adesivos autodestrutivos e o número do chassi, que demonstrava indícios de remarcação.

Com o uso de equipamento eletrônico de leitura do módulo do veículo, foi possível identificar o chassi original, que correspondia a uma caminhonete com registro de furto ocorrido no estado de Minas Gerais no ano de 2025.

Diante dos fatos e da materialidade constatada, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado à autoridade policial para as providências legais cabíveis.

A ação resultou na prisão de um homem e na recuperação de um veículo furtado, reforçando o compromisso da Polícia Militar do Paraná no combate aos crimes patrimoniais e na segurança das rodovias estaduais.