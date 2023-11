O Paraná está em alerta vermelho para temporais para esta sexta-feira (23), segundo o ClimaTempo. Os ventos podem ultrapassar os 70 km/h em algumas regiões do estado.

Segundo o Instituto, a metade norte do Paraná será a mais afetada. Nessa área, há risco de fortes descargas elétricas, com chuvas moderadas (veja no mapa acima).

O estado também tem um alerta amarelo, com risco moderado para temporais na metade sul. Os ventos podem chegar aos 60 km/h nessas áreas, conforme o ClimaTempo.