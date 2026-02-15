O Governo do Estado adquiriu sete veículos blindados de alto desempenho para reforçar as frotas da Polícia Militar do Paraná (PMPR), da Polícia Civil (PCPR) e da Polícia Penal (PPPR). Primeiros blindados no Estado, eles serão utilizados em operações especiais de alta complexidade, como ações de gestão de crises, combate a roubos a instituições financeiras e situações de tentativa de resgate de presos. Dois deles já estão a caminho do Brasil e devem ser entregues às polícias Militar e Civil em março. O investimento é de R$ 24,18 milhões.

Durante a entrega de drones às forças de segurança, em 6 de fevereiro, em Curitiba, o governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que os blindados vão ampliar a capacidade operacional das corporações. “No mês de março teremos blindados para operações importantes e complexas, um reforço ainda maior para nossas forças de segurança. São unidades compradas no Canadá e em breve as entregamos para a sociedade”, afirmou.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, a aquisição integra o projeto de modernização da área, que inclui reestruturação das corporações, compra de equipamentos e incorporação de novas tecnologias. “Os blindados estão sendo adquiridos para toda a segurança pública do Paraná: o Batalhão de Operações Especiais (Bope), da PMPR; o Grupo Tigre, da PCPR; e o Setor de Operações Especiais (SOE), da PPPR, entre outras unidades especializadas”, explicou.

Os sete veículos são da fabricante canadense Roshel INC, fornecedora de agências internacionais de segurança. Entre elas estão a Homeland Security, a U.S. Customs and Border Protection e a NASA, além do Departamento de Defesa do Canadá e da Peel Regional Police, de Toronto.

Do total adquirido, quatro veículos serão destinados à PMPR, dois à PCPR e um à PPPR. O Paraná foi o primeiro estado brasileiro a firmar contrato com a empresa fabricante. Também participaram da mesma licitação o Estado de Rondônia e o Distrito Federal. O Paraná será o primeiro a receber os veículos.

Três unidades são do modelo Senator MRAP (Veículo Blindado de Operações Táticas – VBOT), voltado a operações especiais de alta complexidade, com valor aproximado de R$ 4,2 milhões cada. Outras quatro são do modelo Senator APC (Veículo Blindado de Transporte), destinados ao transporte de tropas em operações de alto risco, ao custo estimado de R$ 2,8 milhões por unidade.

Com a aquisição, o Estado amplia a capacidade de resposta em operações estratégicas e reforça a proteção dos agentes de segurança e da população paranaense. Essa política está alinhada com a Polícia de Fronteira, que prevê a instalação de bases estratégicas pelo Estado; o Olho Vivo, com instalação de câmeras inteligentes com IA em todo o Estado; novos drones e helicópteros, potencializando a resposta aérea; e aquisição de viaturas e equipamentos mais modernos.