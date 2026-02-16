Durante ações da Operação Carnaval, equipes da Polícia Militar localizaram entorpecentes em uma barbearia após denúncias recorrentes de tráfico de drogas no local. A abordagem ocorreu quando policiais visualizaram três indivíduos na entrada do estabelecimento que, ao perceberem a presença da equipe, tentaram entrar rapidamente no imóvel. A ordem de abordagem foi prontamente acatada. No interior, havia ainda um quarto suspeito.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, os policiais perceberam forte odor característico de maconha no ambiente e visualizaram, sobre uma prateleira, um saco plástico contendo porções de substância análoga à cocaína. Diante das suspeitas, foi realizada busca minuciosa com o apoio de cão de detecção, que indicou positivamente uma mochila localizada na cozinha.

Dentro da mochila foram encontradas porções de substâncias análogas à maconha, cocaína e comprimidos de MDMA, além de uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar drogas, indicando possível fracionamento para venda.

Durante a permanência da equipe no local, os aparelhos celulares dos abordados passaram a receber mensagens solicitando entorpecentes. Com autorização, os policiais verificaram conversas relacionadas à comercialização de drogas. Segundo relato dos próprios envolvidos, a venda era realizada de forma conjunta, com porções comercializadas por R$ 50,00, sendo o entorpecente proveniente de outra cidade.

Diante dos fatos, os maiores de idade receberam voz de prisão e o menor foi apreendido pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Foi necessário o uso de algemas, conforme a Súmula Vinculante nº 11. Todos foram encaminhados para atendimento médico a fim de atestar a integridade física e, posteriormente, apresentados na delegacia para as providências legais