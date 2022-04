Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais penais da Cadeia Pública de Paranavaí apreenderam um vidro de cocaína líquida que havia sido enviado, via Correios, para um detento da unidade. O líquido entorpecente estava em um frasco de xarope para tosse, enviado pela mãe do preso.

A apreensão aconteceu nesta quinta-feira (14). Após realizarem a revista de rotina em uma encomenda enviada pelo Sedex a um preso, os policiais suspeitaram do conteúdo de um xarope. O frasco de 120 ml foi repassado à Polícia Científica, que realizou teste com reagente e constatou a presença da droga no frasco.

Para o Coordenador Regional do Departamento de Polícia Penal (DEPPEN) em Maringá, Luciano Brito, esta foi uma modalidade nova de tentar introduzir drogas dentro da cadeia. “Nossos agentes e policiais penais estão de parabéns pela atenção às diversas maneiras que os criminosos utilizam para camuflar os entorpecentes”, disse.

Além de ter a credencial de visitas suspensa, o preso responderá processo administrativo disciplinar. Ele e a mãe serão autuados criminalmente na Delegacia de Polícia de Paranavaí.