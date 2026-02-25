Assista o vídeo 👇

Um acidente dramático ocorreu na manhã desta quarta-feira (25) em Rolândia, na BR-369, próximo ao Jardim San Fernando. Após perder o controle do veículo e colidir contra uma árvore, o motorista conseguiu sair do carro, que rapidamente foi tomado pelas chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, motoristas que passavam pela rodovia acionaram a emergência ao perceberem o incêndio e o condutor do lado de fora, com queimaduras graves pelo corpo. Testemunhas relataram que o homem teve dificuldade para escapar e precisou de ajuda de populares.

O motorista foi encontrado sentado na grama, a cerca de 20 a 30 metros do automóvel, já totalmente destruído pelo fogo. A gravidade das lesões, somada à inalação de fumaça tóxica, exigiu atendimento avançado do SAMU.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente, já que a vítima não conseguiu relatar o ocorrido devido às dores intensas.