A medida em que o verão começa a se despedir, os paranaenses já vão recebendo alguns sinais de que o Outono vem por aí. A nova estação, tradicionalmente marcada pela queda das temperaturas e pelas folhas avermelhadas, começa às 06:01 desta quinta-feira (20) trazendo características bem diferentes das registradas nos últimos meses e honrando o título que recebe: “estação de transição”.

Isso porque marca a transição do Verão para o Inverno no Hemisfério Sul. As altas temperaturas agora começam a dar lugar para as temperaturas mais amenas, com dias em que amanhecer e anoitecer tendem a ser frios, e a amplitude térmica (que é a diferença entra e mínima e a máxima em um mesmo dia) cresce a medida em que as horas vão passando.

Veja o que esperar para o Outono 2025, de acordo com Simepar

CHUVAS ABAIXO DA MÉDIA: Os meses de abril, maio e junho no Paraná, historicamente, apresentam redução no volume de chuva em relação ao verão. Sistemas de alta pressão atmosférica, que tem como característica o ar frio e seco, fazem com que o intervalo entre as chuvas também seja maior. Os maiores volumes de chuva no outono geralmente são registrados nas regiões Sudoeste e Oeste e os menores no setor norte do Paraná.

VERANICOS: Também faz parte da climatologia da estação o registro de veranicos (vários dias consecutivos sem ocorrência de chuva), a formação de nevoeiros e a ocorrência de geadas nas regiões mais altas do Estado como Sudoeste, Sul, Centro Sul, sul dos Campos Gerais e da Região Metropolitana de Curitiba, principalmente no final da estação.

GEADAS: Geadas já estão previstas nas regiões mais altas do Estado no final da estação. No Centro Sul, podem iniciar na segunda metade de abril. “No outono de 2025 será natural a ocorrência de variações bruscas na temperatura do ar em períodos curtos, com registro de períodos quentes”, explica Reinaldo Kneib, metereologista do Simepar.