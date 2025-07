Um motorista invadiu uma preferencial no km 182 da BR-369, em Londrina, Norte do Paraná, e provocou um acidente que deixou um motociclista em estado grave. A vítima colidiu com a lateral do carro e foi internado na noite deste sábado (5).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, de 65 anos, fazia uma manobra de conversão à esquerda para acessar a via marginal da rodovia. Mas para isso ele invadiu a faixa preferencial e foi atingido pelo motociclista, que seguia no sentido Apucarana/Arapongas.

Com a colisão, o motociclista, de 30 anos, foi ejetado do veículo. A vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Honpar 2, em Londrina. Até o fechamento dessa matéria, não haviam atualizações sobre o estado de saúde dessa vítima.

Já o motorista do carro sofreu apenas ferimentos leves e foi liberado do local após ser ouvidos pelos policiais rodoviários federais.

A PRF fará o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito e encaminhará o documento à Polícia Civil do Paraná (PCPR) para apurar as circunstâncias do acidente.

Vídeo mostra destruição após colisão que deixou motociclista em estado grave