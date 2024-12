A Polícia Militar do Paraná (PMPR) iniciou nesta segunda-feira (2) a Operação Natal, uma ação estratégica destinada a reforçar a segurança de consumidores e comerciantes em todo o estado durante o movimentado período natalino. O lançamento oficial ocorreu no Centro de Curitiba, reunindo autoridades e representantes do comércio local, marcando o início das atividades que se estenderão até o final de dezembro.

Com planejamento diário e monitoramento constante, a operação mobiliza um efetivo ampliado, composto por policiais operacionais e administrativos, em áreas de grande circulação, como centros comerciais e ruas com alto fluxo de pedestres.

Estratégias reforçadas de policiamento

Entre as medidas implementadas estão:

Policiamento a pé: Duplas patrulham os principais centros comerciais.

Duplas patrulham os principais centros comerciais. Módulos móveis de apoio: Garantem presença fixa em locais estratégicos.

Garantem presença fixa em locais estratégicos. Equipes motorizadas e montadas: Oferecem agilidade no atendimento.

Oferecem agilidade no atendimento. Grupamento de Operações Aéreas: Realiza patrulhamento aéreo em pontos de grande aglomeração.

Segundo o subcomandante-geral da PMPR, coronel Paulo Henrique Semmer, a iniciativa é crucial para prevenir crimes como furtos e roubos em um período de maior movimentação. “Nosso objetivo é proporcionar tranquilidade para que consumidores e comerciantes possam aproveitar as festas com segurança”, afirmou.

Fortalecimento da relação com a comunidade

Além de coibir práticas criminosas, a Operação Natal busca intensificar a sensação de segurança e fortalecer os laços de confiança entre a Polícia Militar e a população. “A operação reflete nosso compromisso com a proteção da sociedade paranaense e reforça a confiança na atuação da Segurança Pública”, destacou Semmer.

A PMPR convida a comunidade a colaborar, informando qualquer atitude suspeita e valorizando o trabalho integrado de proteção durante as festas de fim de ano.