Um acidente registrado na noite de quinta-feira (2) na PR-431, no trecho entre Cambará e Jacarezinho, chamou a atenção pela fuga do condutor. O caso ocorreu por volta das 22h30, no km 45+900 metros da rodovia, quando um veículo VW/Gol 1.0 com placas de Ribeirão do Pinhal (PR) colidiu contra um barranco à margem esquerda da pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do carro evadiu-se do local antes da chegada dos agentes e não pôde ser identificado. Por esse motivo, não foi possível realizar o teste do etilômetro (bafômetro).

O tempo estava bom e a rodovia não possui pista dupla no trecho do acidente. Não houve registro de outros veículos envolvidos ou vítimas no local.

Como não havia responsável pelo automóvel, o carro foi recolhido ao pátio da Polícia Rodoviária em Jacarezinho por um guincho da empresa EPR, concessionária responsável pelo trecho.

Fuga após acidente: o que diz a lei?

Fugir do local do acidente pode configurar infração de trânsito, além de dificultar a apuração dos fatos pelas autoridades. Caso o condutor seja identificado posteriormente, ele poderá responder por abandono de local de acidente e danos ao patrimônio, dependendo das circunstâncias.