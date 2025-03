APRF apreendeu, na manhã desta quarta (12), cerca de 90 mil comprimidos de ecstasy em Céu Azul (PR), na BR-277.

A abordagem ao veículo ocorreu após uma ultrapassagem proibida. A equipe de policiais verificou que a condutora do veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante da infração de trânsito e do nervosismo da motorista, os policiais iniciaram a vistoria no carro.

Dentro de um móvel acolchoado, comumente chamado de puff, os policiais encontraram pacotes de comprimidos coloridos e constataram que eram comprimidos de ecstasy. Diante dos fatos, a mulher e a droga foram encaminhadas para a polícia judiciária para o registro do crime de tráfico de drogas.

Essa foi a 2ª maior apreensão de ecstasy da história da PRF. A maior apreensão ocorreu em 2017, em Cajati (SP), na BR-116, quando 100.000 comprimidos da droga foram apreendidos.

Assista o vídeo 👇