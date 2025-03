Na tarde de quarta-feira (12), a Polícia Militar recuperou um veículo furtado no estado de São Paulo e prendeu uma mulher por recepção e adulteração de sinal identificador, em Siqueira Campos/PR. A ação aconteceu após uma denúncia anônima que indicava a presença de um Hyundai I30 suspeito de ser dublê na cidade de Salto do Itararé/PR.

De acordo com os policiais, a denúncia indicou que o veículo estava na rua Hélio da Silva Pereira, em Siqueira Campos. Durante a verificação, foi identificado que a numeração do chassi do veículo não coincidia com os números gravados nos vidros do automóvel. A condutora, que se apresentou como esposa do suposto proprietário, autorizou a abertura do veículo, o que permitiu a constatação do crime.

Após visualizar, foi confirmado que se tratava de um Hyundai I30, com queixa de furto registrado no estado de São Paulo. A mulher relatou que adquiriu o carro de um homem, oferecendo outro automóvel no valor de R$ 13.000,00, mais R$ 3.000,00 em dinheiro e assumindo as pendências administrativas do veículo.

A mulher foi presa pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador. Em seguida, foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Siqueira Campos. O veículo foi apreendido e será devolvido às autoridades de São Paulo para os procedimentos legais.