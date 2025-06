Música, palhaços de hospitais, Dia do Bicho, Dia do Irmãozinho, guarda-roupa solidário e reuniões com acompanhantes. Esses são exemplos de ações de humanização e dos programas de voluntariado desenvolvidos nas unidades hospitalares próprias do Estado. Nesses hospitais, o cuidado vai além do tratamento, fortalecendo diretamente os processos terapêuticos em relação aos pacientes e aumento da satisfação e bem-estar dos atendidos e seus familiares.

Acolher, ouvir, respeitar e garantir um ambiente mais humano são princípios que orientam as ações adotadas pelo Governo do Estado, desde a entrada no hospital até o acompanhamento pós-alta. “A humanização é uma diretriz que orienta práticas de cuidado mais próximas, respeitosas e sensíveis às necessidades dos pacientes. Cada iniciativa é fruto do empenho das equipes locais e fortalece a relação entre profissionais e usuários do sistema de saúde”, afirma o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

O Dia do Irmãozinho é uma dessas ações, implantado desde 2023 nos hospitais Infantil Waldemar Monastier (HIWM), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, e no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, (HRNP). O projeto visa possibilitar a participação do irmão no processo de internação do paciente em cuidados intensivos, principalmente na área neonatal.

As visitas vêm proporcionando encontros emocionantes entre os bebês recém-nascidos internados na UTI neonatal ou crianças internadas nas enfermarias ou UTI pediátrica da unidade e seus irmãos. Para a visita, a criança passa por uma avaliação e é acompanhada por um assistente social e um psicólogo, que autoriza a entrada mediante o acompanhamento dos pais ou responsável. As vacinas também devem estar em dia.

“Logo após a visita, o ambiente fica mais harmonioso e os colaboradores mais motivados, pois todos se envolvem na ação de humanização”, observa Indira Cardoso, assistente social do Monastier.

“Para os visitantes, o contato com o irmão contribui para reduzir sentimentos de ansiedade e promover o fortalecimento de vínculos, além de possibilitar uma melhor compreensão da situação. Isso ameniza o impacto negativo do internamento. Já para os pais, a visita representa um fortalecimento emocional, pois viabiliza a vivência familiar de forma mais integrada, mesmo em meio à hospitalização”, afirma Indira.

Grupos como Nariz Solidário, Amor Viral e Medicando Alegria também promovem momentos de descontração no atendimento a crianças, sempre com acolhimento afetuoso à família e ao paciente.

BEM-ESTAR E CUIDADO – No Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, uma vez por semana, um profissional da área de cuidados pessoais realiza sessões de “barba e cabelo” para pacientes que passam pela unidade. A ação envolve, em sua maioria, voluntários.

Além disso, a instituição arrecada roupas na comunidade, que são previamente lavadas e passadas, e depois armazenadas em um guarda-roupa. As peças ficam disponível para pacientes em situação de vulnerabilidade social, como moradores de rua. Na alta hospitalar eles recebem roupas higienizadas, bem cuidadas, saindo da internação com dignidade e respeito.

Há ainda o Projeto Gratidão, pelo qual voluntárias confeccionam pequenos “polvos” de crochê, que são utilizados para os bebês da UTI neonatal, em incubadoras. Os bebês manuseiam os tentáculos do polvo, que lembram cordão umbilical. Isso os acalma e conforta.

DIA DO BICHO– No Hospital Zona Norte de Londrina (Norte do Paraná), um dos principais projetos de humanização é o dia dedicado à interação entre o paciente e o animal. Alunos do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Filadélfia (UniFil), também de Londrina, promovem visitas com cães às enfermarias hospitalares como parte de uma iniciativa de apoio terapêutico.

A atividade tem como objetivo proporcionar bem-estar emocional aos pacientes internados. Segundo os profissionais envolvidos, o contato com os animais favorece a redução da ansiedade, promove relaxamento, melhora o humor e contribui para um ambiente hospitalar mais acolhedor.

PASSEIO TERAPÊUTICO E SALA DE APOIO – No Hospital Regional de Ivaiporã, pacientes internados participam do projeto “Passeio Terapêutico” para a prevenção do Delirium – termo médico que se refere a um estado de confusão mental aguda e transitória. O passeio também contribui com o bem-estar físico e psicológico dos pacientes.

Devido ao perfil assistencial do Hospital Dermatológico, situado em Piraquara, na RMC, muitas pessoas dependem de transporte sanitário e acabam chegando antes do horário do atendimento. Diante da disso, a unidade estruturou uma sala de apoio aos pacientes. O local conta com mesas e cadeiras para pequenas refeições, poltronas, chá, água, televisão e uma pequena biblioteca.

O espaço tem ainda um “guarda-roupas solidário” em que o paciente que precisar pode retirar peças de graça. O abastecimento do guarda-roupas solidário é realizado pelos profissionais da unidade e administrado pela comissão de humanização do HDSPR.