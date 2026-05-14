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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na manhã desta quinta-feira (14), uma apreensão significativa de medicamentos irregulares durante fiscalização na BR-277, em Santa Tereza do Oeste. A operação ocorreu por volta das 7h05, no km 613 da rodovia, quando uma van foi abordada pelos agentes.

O veículo, que seguia da região de fronteira em direção a Cascavel, transportava caixas vazias comumente usadas para hortifrúti, o que inicialmente sugeria uma viagem comum. No entanto, durante a vistoria, os policiais localizaram compartimentos ocultos sob o banco do passageiro contendo medicamentos destinados ao emagrecimento. Ao todo, foram apreendidas 6.328 ampolas de substâncias de comercialização restrita e sem autorização para circulação.

Segundo informações levantadas pela PRF, o motorista teria sido contratado para levar a carga até o oeste do Paraná. O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal em Cascavel, onde será feita a contabilização oficial e os procedimentos legais. O condutor foi preso em flagrante e levado à Polícia Federal para responder pelo crime.

A apreensão reforça a atuação da PRF no combate ao tráfico de produtos irregulares e à entrada de medicamentos sem registro, que representam riscos à saúde pública.