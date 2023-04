Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ao que parece, o término conturbado entre Gustavo Benedetti, mais conhecido como Gustavo Cowboy, e Key Alves não vai impedir a irmã da atleta, Keyt Alves, de continuar a amizade com o brother.

Pouco mais de uma semana após o ex-casal confirmar o rompimento, Keyt e Gustavo foram vistos juntos no Festival Surreal, no Distrito do Anhembi, em São Paulo. Keyt estava acompanhada de seu namorado, Fabinho, volante do Palmeiras.

Além do encontro com Keyt, Gustavo parece já ter sido perdoado por Key Alves. Após ter alguns diálogos expostos com o ex, a sister afirmou que pretende ter um bom convívio com o ex.

