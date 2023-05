Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A onda de frio continua no Paraná e mais uma manhã gelada foi registrada no Estado. Segundo os dados do Simepar, a temperatura mínima neste domingo (14), Dia das Mães, chegou a 3,5º C e foi registrada em Palmas, no Sul do Paraná.

Em Pinhão, a temperatura mínima foi de 3,8º C e em General Carneiro foi de 4ºC, sendo que a última cidade registrou -1,1ºC na quinta-feira (11). Na capital, a menor temperatura do dia foi de 9,5ºC.

Segundo o Simepar, a semana começa ainda com influência da massa de ar frio sobre as regiões paranaenses, que deve marcar o início das manhãs com queda na temperatura até pelo menos quarta-feira (17).