O Chelsea decidiu repassar parte da premiação conquistada no título da Copa do Mundo de Clubes aos familiares de Diogo Jota e André Silva. Os dois jogadores portugueses morreram em um acidente de carro no início de julho.

O clube inglês recebeu cerca de 100 milhões de euros (R$ 630 milhões) pela conquista e destinou parte do valor às famílias. Segundo o jornal The Athletic, jogadores, comissão técnica e diretoria chegaram a um acordo para que os parentes de Jota e André Silva recebam a mesma quantia distribuída aos atletas do elenco.

Homenagem a Diogo Jota

Cada jogador do Chelsea recebeu 13,2 milhões de euros (R$ 83 milhões), valor que também será destinado às famílias dos portugueses. A iniciativa teve grande impacto emocional, principalmente para Pedro Neto, atacante dos Blues e um dos melhores amigos de Diogo Jota. Ele se emocionou ao exibir uma camisa com o nome do compatriota antes da partida contra o Palmeiras, nas quartas de final do torneio.

Além da homenagem feita em campo, torcedores do Liverpool planejam um mosaico especial para Diogo Jota na abertura da Premier League, marcada para esta sexta-feira (15).

O acidente

Diogo Jota morreu na madrugada de 3 de julho após um grave acidente de carro na Espanha. O irmão do atleta, o jogador André Silva, também morreu. A tragédia ocorreu na rodovia A-52, nas proximidades do município de Cernadilla, na província de Zamora, cerca de 250 km de Madri. O veículo em que os dois estavam pegou fogo após sair da pista.

Jogador deixou esposa e três filhos (Foto: reprodução / X)

Segundo informações publicadas pelo jornal espanhol Marca, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, próximo à região de Sanabria, em direção a Benavente. O veículo em que os irmãos viajavam — um Lamborghini — saiu da pista, colidiu com o guard rail do canteiro central e pegou fogo.