Um tombamento foi registrado na tarde desta sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, por volta das 16h45, na conhecida “Curva do Tombo”, localizada no KM 0 da PR-855, no entroncamento com a BR-369, em Bandeirantes, Paraná.

No local, uma carreta Scania, com placas de São Pedro do Ivaí (PR), carregada com melaço, acabou tombando. Segundo informações, apenas o motorista estava no interior do veículo no momento do acidente, e felizmente ele não sofreu ferimentos.

De acordo com o condutor, ele havia saído de São Paulo com destino a São Pedro do Ivaí. Durante o trajeto, quando passava pela curva, acabou perdendo o controle do veículo, que veio a tombar. A carga de melaço se espalhou pela pista.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes, Defesa Civil, Polícia Militar, SAMU e da empresa EPR — responsável pela administração da rodovia — estiveram no local prestando atendimento, realizando a sinalização e trabalhando na limpeza da pista para normalizar o tráfego.

Apesar da carreta ter tombado dentro do canteiro e não obstruir completamente a rodovia, a carga espalhada interditou o tráfego no sentido Andirá–Bandeirantes. Motoristas estão sendo orientados a desviar pela PR-855, sentido São Miguel Arcanjo.

O motorista relatou que passa frequentemente pelo local, mas infelizmente, nesta tarde de sexta-feira, acabou se envolvendo no acidente.

