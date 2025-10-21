Mais de 350 policiais civis participam da operação, que ocorre simultaneamente no Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A ação conta com o apoio das polícias militares desses estados e da Polícia Federal, responsável pelo cumprimento dos mandados no Mato Grosso do Sul.

Além das equipes em solo, a PCPR utiliza helicóptero e cães de faro para auxiliar nas buscas e apreensões.

Locais das ações

No Paraná, os mandados são cumpridos em Santo Antônio da Platina, Londrina, Cambé, Jataizinho e Paranavaí.

Em outros estados, as diligências ocorrem em Ponta Porã (MS), Bombinhas e Brusque (SC), além de Ourinhos, Hortolândia e São Paulo (SP).

Mandados e bens apreendidos

No total, a Justiça expediu 42 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão, além do sequestro de 11 veículos avaliados em cerca de R$ 1,8 milhão.

A operação também determinou o bloqueio de contas bancárias, a apreensão de dinheiro em espécie e o sequestro de quatro imóveis residenciais, com o objetivo de descapitalizar o grupo e romper sua estrutura financeira.

Origem da investigação

As apurações começaram em abril de 2024, em Jacarezinho (PR). Dois meses depois, a PCPR prendeu dois homens apontados como líderes da organização, em Balneário Camboriú (SC).

A partir da perícia dos celulares apreendidos, a investigação identificou a estrutura hierárquica e as rotas do tráfico interestadual de drogas, revelando a sofisticação das operações financeiras do grupo.

Declaração da PCPR

O delegado Pedro Cáprio, responsável pela investigação, destacou que a operação representa uma etapa crucial no enfrentamento ao crime organizado.

“O objetivo da operação é desarticular toda a estrutura do grupo, interrompendo a distribuição de drogas, a lavagem de dinheiro e as relações que mantêm o crime organizado ativo”, afirmou o delegado.

Próximos passos

O material apreendido será submetido à análise pericial, que deve embasar novas fases da investigação. A PCPR pretende agora responsabilizar todos os envolvidos e rastrear o fluxo financeiro que sustentava as atividades ilícitas da organização