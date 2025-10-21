Um aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), do 62º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro (62º BI), morreu após completar uma corrida em alusão ao aniversário de 107 anos do quartel. Edson Macedo Junior sofreu uma parada cardíaca na manhã de domingo (19) e teve o óbito confirmado dentro do Batalhão, em Joinville.

Os primeiros atendimentos médicos aconteceram no local, mas, Edson não resistiu. O jovem era estudante de Engenharia de Software em uma universidade particular e participava de uma igreja no norte de Santa Catarina.

O Batalhão de Infantaria lamentou a morte do aluno e publicou uma nota de pesar, confira na íntegra:

“É com profundo pesar que o Comando 62º Batalhão de Infantaria comunica o falecimento do Aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), EDSON MACEDO JÚNIOR, ocorrido na manhã deste domingo (19), durante a atividade comemorativa ao aniversário de 107 anos do 62º Batalhão de Infantaria, sediado em Joinville (SC).

Ao completar o percurso da corrida alusiva à data, o Aluno Edson Macedo sofreu uma parada cardíaca súbita. De imediato, recebeu os primeiros socorros no local e foi conduzido à unidade de saúde da OM, onde contou com o atendimento de 3 médicos e 2 enfermeiros especializados, mas, infelizmente, não resistiu.

O Exército Brasileiro solidariza-se com os familiares e amigos enlutados, prestando todo o apoio necessário neste momento de imensa dor e consternação.

Que sua memória seja para sempre lembrada no “NOSSO BATALHÃO” e que o senhor Deus conforte o coração dos amigos e familiares.

Joinville, 19 de outubro de 2025.

Seção de Comunicação Social do 62º Batalhão Infantaria”

O sepultamento de Edson Macedo Junior aconteceu nesta segunda-feira (20).