Brasília – O deputado federal Pedro Lupion (Republicanos-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), é um dos 30 parlamentares reconhecidos como “os mais influentes” pelo Prêmio Valoriza Parlamento.

A premiação ocorreu em Brasília nesta terça (02), promovida pela Esfera Brasil em parceria com a Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca).

Ao todo, 20 deputados federais e 10 senadores receberam a honraria, que premiou aqueles considerados com alto nível de influência junto aos pares.

“Honrado e lisonjeado por estar entre os selecionados. É um importante reconhecimento da nossa defesa incessante e intransigente dos produtores rurais do Brasil”, afirmou o deputado.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, também recebeu homenagens durante a cerimônia.