O Governo do Paraná entregou nesta quarta-feira (3) um novo reforço para a estrutura de urgência e emergência em todas as regiões do Estado: 150 ambulâncias equipadas como UTIs móveis, adquiridas com investimento de R$ 82,5 milhões da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A cerimônia conduzida pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior marcou o início da distribuição da nova frota, que vai ampliar a capacidade de resposta dos municípios e modernizar os serviços pré-hospitalares.

Nesta etapa inicial, 100 ambulâncias foram entregues para cidades que já contam com Unidades de Suporte Avançado (USA) do Samu, para locais considerados potenciais de expansão do serviço e também para unidades próprias do Estado. As outras 50 unidades serão repassadas nos próximos dias, completando o pacote anunciado pela Sesa.

“Hoje é uma entrega histórica para o Paraná. É o maior reforço da história com UTIs móveis. Estamos entregando ambulâncias totalmente equipadas, muito mais avançadas que as convencionais, e que garantem saúde e segurança no primeiro atendimento, seja num acidente de trânsito, num infarto ou numa emergência dentro de casa. É um motivo de muita alegria”, afirmou o governador Ratinho Junior.

O governador também enfatizou a dimensão da entrega realizada nesta quarta-feira. “Hoje o Samu tem um total de 65 ambulâncias UTI, as chamadas ambulâncias alfa. Só nesta entrega estamos colocando à disposição 150 unidades, mais do que o dobro do que existe em circulação. Vamos para 215 ambulâncias alfa atendendo a população em todo o Estado”, celebrou.

O secretário da Saúde, Beto Preto explicou que a entrega das ambulâncias integra a estratégia de descentralização da Saúde adotada desde 2019, com foco no fortalecimento da frota municipal e da rede de urgência e emergência. “Agora, mais um reforço de urgência e emergência, com ambulâncias totalmente equipadas, similares às de suporte avançado, para servir como backup ou atuar de forma integrada onde já existe o Samu”, afirmou.

De acordo com o secretário, parte da frota será destinada aos hospitais do Estado. “São 24 ambulâncias que vão compor os nossos hospitais: sete para o Complexo do Trabalhador, 13 para a Fundação Estatal e mais uma para cada hospital universitário do Estado. É um trabalho que não para, sempre trazendo novos veículos para situações de emergência”, completou.

A presidente do Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná (Comesp) e prefeita de Rio Branco do Sul, Karime Fayad, também ressaltou que a entrega beneficia igualmente todas as cidades, que passam a contar com unidades totalmente equipadas para intervenções rápidas. “Todos os municípios estão ganhando uma ambulância alfa, que é avançada e salva muitas vidas no tempo de espera. É um investimento gigante na saúde com mais de 150 ambulâncias sendo entregues”, afirmou.

VEÍCULOS – Com valor unitário de R$ 550 mil, as ambulâncias são equipadas com tecnologia avançada e estrutura completa para atuação como UTIs móveis. Cada veículo acompanha ventilador mecânico, monitor cardíaco, desfibrilador, oxímetro portátil, bomba infusora, aspirador portátil e cadeira de rodas, permitindo que os municípios qualifiquem salas de estabilização e aprimorem o atendimento pré-hospitalar. Entre as inovações, destaca-se o acesso lateral aos cilindros de oxigênio, que facilita o manejo e melhora o fluxo de trabalho das equipes.

A nova frota também terá papel estratégico no Verão Maior Paraná 2025/26, com veículos destinados ao atendimento no Litoral e nas praias de água doce do Noroeste. O reforço busca garantir um verão mais seguro para moradores e turistas, especialmente nos períodos de maior circulação.

O prefeito de Matinhos, Antonio Dalmora, reforçou que a chegada da ambulância é fundamental para o atendimento no Litoral, especialmente para a temporada que se aproxima. “Essa ambulância vai ajudar muito o turista, o veranista e o morador. Temos a Operação Verão, os shows, e ela vem para nos ajudar muito, e a gente fica agradecido”, disse.

