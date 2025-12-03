A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (03), 264 ampolas de medicamentos injetáveis para emagrecimento no km 157 da BR-369, no município de Londrina, no norte do Paraná.

Por volta das 13h40, a equipe deu ordem de parada a um automóvel Jeep Renegade que transitava sentido Londrina. O veículo era ocupado por três pessoas. Durante a fiscalização minuciosa no interior do carro, os policiais encontraram as ampolas do medicamento, contendo o princípio ativo Tirzepatida, ocultas dentro de embalagens de Tablets (IPad).

Os produtos, de fabricação paraguaia, não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e estavam sendo transportados em temperatura ambiente, fora das condições ideais de refrigeração exigidas para sua conservação.

A conduta de importar, vender, distribuir ou ter em depósito, para a venda, produtos sem registro na Anvisa é tipificada como crime hediondo, previsto no artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, com pena de reclusão de 10 a 15 anos, além de multa.

Um indivíduo de 63 anos, e os medicamentos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Londrina (PR) para os procedimentos legais cabíveis.