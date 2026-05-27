Acontece hoje, quarta-feira, 27 de maio, o Workshop do PL Mulher Paraná, reunindo lideranças femininas, autoridades e toda a comunidade regional em Jacarezinho. O encontro será realizado às 18h30, no Colégio Maranata, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 189.

O evento tem como principal objetivo promover o diálogo, a troca de experiências e o fortalecimento da participação feminina na sociedade e na política, incentivando o protagonismo das mulheres em diversas áreas.

Organizado pelo PL Mulher Paraná, o workshop busca aproximar lideranças e comunidade, proporcionando um espaço de integração, aprendizado e debate sobre temas importantes para o desenvolvimento social e regional.

A organização reforça o convite para toda a população de Jacarezinho e região participar deste importante encontro, destacando que a presença da comunidade será fundamental para o sucesso do evento.