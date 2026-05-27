Na manhã desta quarta-feira (27), um acidente grave na rodovia PR-431, deixou um motociclista morto. A ocorrência aconteceu por volta das 8h, na curva do Morro da Antena, trecho próximo ao trevo de acesso a Jacarezinho.

De acordo com informações levantadas no local, uma carreta que seguia sentido Jacarezinho apresentou problemas mecânicos e derramou óleo pela pista. O veículo acabou parando no trevo, mas o material espalhado no asfalto tornou a curva extremamente perigosa.

O motociclista, de 41 anos, conduzia uma Honda Titan em direção a Jacarezinho quando perdeu o controle ao passar pelo trecho escorregadio. Ele caiu e foi arremessado para a pista contrária, ficando sob um caminhão-pipa da Prefeitura de Jacarezinho que trafegava no sentido oposto.

O impacto foi fatal, e a vítima morreu ainda no local. Informações extraoficiais apontam que o homem seria morador de Londrina.Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas, mas apenas confirmaram o óbito.

O corpo foi removido após os trabalhos de resgate. A ocorrência também mobilizou a Polícia Civil, a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Científica, que realizaram perícia para apurar as circunstâncias da tragédia.Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho, onde passará por exames de necropsia antes de ser liberado aos familiares.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.Esse caso reforça a necessidade de atenção em trechos críticos e evidencia os riscos de derramamento de óleo em rodovias.