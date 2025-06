A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) promoveu, na quarta-feira, 11 de junho, o 3º Dia de Campo do setor de Ovinocultura da Fazenda Escola do Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes. O evento, realizado através do Grupo de Pesquisa e Extensão em Ovinos e Caprinos (PEPOC), reuniu estudantes, professores, técnicos e produtores rurais e contou com apoio do Programa de Pós-Graduação em Agropecuária Sustentável (PGPAS).

Com o tema “Ovelha, Manejo e Rentabilidade – O sucesso está aqui”, o Dia de Campo foi pensado para que os alunos dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia vivenciem uma prática profissional, que proporcione um treinamento e os introduza no ramo empresarial. “Esse evento é uma oportunidade de trazer a prática e o conhecimento teórico que vocês tiveram em sala de aula. Isso muda a qualidade do ensino, a qualidade do profissional e do atendimento aos animais. Parabéns aos alunos bolsistas e docentes que fazem o Dia de Campo acontecer”, enalteceu o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini.

Segundo o coordenador do PEPOC, Petrônio Pinheiro Porto, o grupo atua há 18 anos no melhoramento genético e reprodução de ovinos e caprinos. “É um trabalho bem consistente. Aqui na Fazenda Escola, os alunos desenvolvem trabalhos de pesquisa, ensino e extensão e, em eventos como o Dia de Campo, demonstram todas as artimanhas que a gente tem feito dentro dos projetos de pesquisa e de manejo. Hoje, temos baixa taxa de mortalidade, excelentes índices de prenhes, entre outras conquistas que se tornaram possíveis com muito apoio da Universidade”, disse.

Após a cerimônia de abertura, os participantes foram divididos em grupos para acompanhar os trabalhos que foram expostos em cinco estações e abordaram as temáticas nutrição, reprodução, melhoramento genético e manejo sanitário. O diretor do Campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, Ricardo Castanho Moreira, agradeceu a comunidade universitária e externa que esteve presente e partilhou a alegria de realizar mais uma edição do evento na Fazenda Escola.

“O ensino é estruturado através das disciplinas, do conhecimento em sala de aula, mas nada se compara a momentos como esse, em que vocês são os protagonistas do conhecimento e na interação com a comunidade. É isso que dá sentido à Universidade. Obrigado, especialmente, aos nossos bolsistas, funcionários da Fazenda Escola, estagiários e alunos dos colégios técnicos agrícolas da região que vieram aqui hoje interagir conosco nesse importante Dia de Campo da Ovinocultura”, enfatizou.

A coordenadora do curso de Medicina Veterinária, professora Wanessa Blaschi, destacou que o Dia de Campo proporciona aos alunos a vivência da prática de uma atividade complementar em um órgão suplementar de ensino que é a Fazenda Escola. “Esse é um evento de extensão importante para a comunidade acadêmica e para a comunidade externa. É uma oportunidade da Universidade mostrar também para o público o que se trabalha dentro do curso de Medicina Veterinária”, observou a docente.

Diego de Oliveira, atual diretor da Fazenda Escola Professor Eduardo Meneghel Rando, foi um dos responsáveis pelas atividades do Dia de Campo. “É uma satisfação imensa recebê-los hoje aqui. A Fazenda Escola está a disposição para atendê-los e o objetivo desse Dia de Campo é adquirir conhecimento técnico que vocês já viram na teoria e chegou a hora de aprofundá-lo”, concluiu.

Também estiveram presentes no Dia de Campo a diretora de Avaliação Institucional, professora Emilia de Paiva Porto, o vice-diretor do Campus Luiz Meneghel, professor Ademir Zacarias Junior, estudantes e professores das Escolas Agrícolas de Cambará e Santa Mariana.