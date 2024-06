Equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina concluiu o inquérito sobre o acidente de trânsito que resultou na morte do policial militar Márcio Trajano no dia 15 de junho, em frente ao Posto Acaron na BR-153.

Após analisar imagens de câmeras de segurança e o laudo do acidente elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, a autoridade policial concluiu que o motorista do caminhão, um homem de 42 anos, agiu com imperícia ao ingressar na rodovia para realizar uma conversão. O condutor não tomou as devidas precauções para verificar a presença de outros veículos nas vias, colidindo com a motocicleta da vítima que seguia em sua faixa de rolamento.

O teste de etilômetro realizado no suspeito não indicou a presença de álcool no sangue. Ele permaneceu no local do acidente até a chegada do socorro.

Diante das provas, o homem foi indiciado pelo crime de homicídio culposo no trânsito, cuja pena prevista no Código Penal Brasileiro varia de dois a quatro anos de detenção.

O inquérito será encaminhado ao Ministério Público para as medidas cabíveis.