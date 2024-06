As férias escolares de julho serão mais divertidas com o Sesi Kids: Diversão e Cultura nas Férias, uma programação especial para as crianças e para as famílias, realizada pelo Sistema Fiep, por meio do Sesi Cultura.

Em Santo Antônio da Platina, serão apresentados os espetáculos teatrais “Alberto, o menino que queria voar”, no dia 5, e “IKARUS”, no dia 12 de julho. As apresentações acontecem às 19h30, no Teatro Sesi SAP.

A programação do Sesi Kids: Diversão e Cultura nas Férias é gratuita e aberta ao público. Confira a agenda completa do Sesi Cultura aqui.

Alberto, o menino que queria voar

Quando? 5 de julho, às 19h30

O que é? Com uma produção inovadora que mistura teatro e música, a peça narra a trajetória de Santos Dumont, encantando crianças e adultos. Em cena, um único ator animador dá vida a um mecânico do início do século XX, amigo de Santos Dumont. Por meio da manipulação de objetos voadores, luzes e recortes, o personagem conduz a plateia por uma jornada imersiva pela infância de Alberto, sua ida à Paris e a criação de suas principais máquinas voadoras. Os aviões, balões e o cenário parisiense, pintados de forma deslumbrante pela artista paranaense Marcia Szeliga, transportam o público para a época áurea da aviação, proporcionando uma experiência visual inesquecível. O espetáculo é produzido pela Companhia Karagozwk, referência nacional no teatro de formas animadas.

Onde? Teatro Sesi SAP, na rua José Vieira de Gusmão, 850

Reservas: https://t2m.io/ EspetaculoAlberto

IKARUS

Quando? 12 de julho, às 19h30

O que é? Espetáculo emocionante que aborda as relações de poder de forma leve e bem-humorada. Dois amigos inseparáveis, Zé e Jonas, compartilham o amor pela música. Enquanto Zé busca o reconhecimento através de suas canções autorais, sem se preocupar com o apelo comercial, Jonas é mais pragmático e está disposto a fazer qualquer tipo de música desde que gere lucro. Jonas, determinado a alcançar o sucesso, inscreve a dupla em um concurso com uma das músicas que Zé jamais tocaria em público. No entanto, Zé decide enfrentar seus medos e acaba vencendo o concurso, provando o gosto da fama. Ele se transforma em IKARUS, uma persona cheia de si, iludida pelos pequenos poderes do sucesso. A amizade entre Zé e Jonas é posta à prova. Zé, agora IKARUS, coloca sua carreira em primeiro lugar, enquanto Jonas perde o controle de seu plano original. O que acontecerá com essa amizade? Os dois amigos seguirão juntos ou separados?

Onde? Teatro Sesi SAP, na rua José Vieira de Gusmão, 850