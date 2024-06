A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de sexta-feira (21), uma carreta na BR-376, em Tijucas do Sul na Região Metropolitana de Curitiba, circulando sem seis dos seus 12 pneus. O motorista sofreu dez autuações pelas infrações com multas ultrapassando R$ 2 mil reais.

Segundo a PRF, uma equipe fazia ronda pela rodovia, quando os policiais observaram a carreta circulando em trecho de serra, sentido Santa Catarina, com o condutor fazendo uso de telefone celular e não utilizando cinto de segurança. Ao realizar a abordagem, perceberam a ausência dos pneus, e ainda as rodas presentes estavam em mau estado de conservação, oferecendo risco de acidente.

No veículo foram observadas outras irregularidades, entre elas, o cronotacógrafo, um equipamento obrigatório para veículos de carga que registra a velocidade e o tempo de direção, estar sem certificação obrigatória do INMETRO, não validando qualquer registro no caso de um acidente, por exemplo.

Devido ao risco à segurança dos usuários da rodovia, a carreta foi removida para o pátio em Guaratuba, no Litoral do Paraná, tendo sua liberação condicionada à regularização das condições do veículo. O veículo já havia sido autuado pela PRF em 2023 por outras irregularidades que não foram sanadas.

A carreta transportava outro veículo de Piracicaba, interior de São Paulo até Criciúma (SC), uma viagem de mil quilômetros de distância, que necessariamente passa por pelo menos três serras com alto fluxo de veículos.