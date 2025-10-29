Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Militar de Jacarezinho recuperou uma motocicleta furtada durante a madrugada, após receber denúncias sobre o possível paradeiro do veículo.

A equipe foi acionada via Central de Operações (COPOM), que repassou informações de que dois indivíduos estariam circulando com a motocicleta furtada pelos bairros Nossa Senhora das Graças e Alto Aeroporto. Minutos depois, uma nova ligação informou que um homem trajando moletom preto com detalhes brancos e sem capacete havia sido visto trafegando pelo centro da cidade, retornando em seguida sentido bairro Aeroporto.

De posse das informações, a equipe intensificou o patrulhamento nas regiões indicadas e, ao passar pela Rua dos Guaranis, localizou a motocicleta estacionada em via pública, sem a presença de ninguém por perto.

Durante a vistoria, os policiais constataram que o veículo apresentava sinais de depredação, com carenagens arrancadas, rabeta cortada, ausência de placa, retrovisores e filtro de ar, além de fiação exposta e riscos por toda a estrutura.

O guincho da instituição foi acionado para o recolhimento da motocicleta, que foi encaminhada à 12ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis e posterior restituição ao proprietário.

Apesar das diligências realizadas nos bairros mencionados na denúncia, os autores do furto não foram localizados. A Polícia Militar segue com as investigações e reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que têm sido fundamentais para o combate à criminalidade e recuperação de veículos furtados na região.