Uma ação rápida da Polícia Civil resultou na prisão de um suspeito de furto qualificado ocorrido na madrugada de ontem em uma lanchonete localizada na Avenida Brasil, região central de Jacarezinho. O estabelecimento “Pastel e Cia” teve seu teto arrombado e diversos itens furtados, incluindo bebidas alcoólicas, chocolates e aproximadamente cem reais em moedas.

De acordo com o relato policial, o proprietário do estabelecimento foi alertado sobre o arrombamento por volta de 1h40 da madrugada por um vigilante que faz rondas na região. Ao chegar ao local, constatou o furto e, após verificar as imagens do sistema de segurança, identificou o suspeito.

Durante patrulhamento de rotina, a polícia foi informada pelo pai do suspeito, que compareceu voluntariamente à delegacia após desconfiar da origem dos produtos que o filho havia levado para casa.

Em diligência realizada na residência, os policiais encontraram diversos chocolates, bebidas alcoólicas e chicletes, além de uma tornozeleira eletrônica danificada. Os produtos foram reconhecidos pelo proprietário da lanchonete como sendo os itens furtados.

“Este caso ilustra a importância da colaboração entre a comunidade e as forças policiais. A atitude do pai, ao perceber a situação suspeita e acionar a polícia, foi fundamental para a resolução rápida da ocorrência e recuperação dos bens subtraídos”, afirmou o delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho.

O suspeito foi detido e responderá pelos crimes de furto qualificado e dano. As investigações continuam para apurar outros possíveis delitos relacionados.