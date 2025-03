No próximo dia 1º de abril, Jacarezinho celebrará 125 anos de fundação com um grande evento no Centro de Eventos do município. A festa contará com entrada gratuita e promete atrair um grande público.

Entre as atrações confirmadas estão a dupla sertaneja Fiduma & Jeca, que trará seus sucessos cheios de carisma, e a banda Jair Supercap Show, conhecida por animar plateias com energia contagiante.

Além de marcar o aniversário da cidade, a celebração também comemora os 8 anos da rádio Nativa FM 99,3, um importante veículo de comunicação da região, reconhecido por sua programação diversificada e conexão com os ouvintes.

O evento, com apoio da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, convida todos os moradores a prestigiar essa data especial e a vivenciar momentos de música e alegria.

Serviço:

Data: 1º de abril

-Local:Centro de Eventos de Jacarezinho

Entrada: Gratuita

É uma oportunidade única para celebrar a história do município ao som de grandes atrações!