A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriu nesta segunda-feira (17) um mandado de prisão contra um homem de 36 anos por inadimplência de pensão alimentícia. A detenção ocorreu por volta das 10h50 na residência do indivíduo, localizada no bairro Vila Alves.

O mandado judicial, expedido pela Vara de Família e Sucessões de Jacarezinho, refere-se ao não pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 2.526,29. A prisão foi efetuada por uma equipe composta por três agentes de polícia judiciária, conforme consta no boletim de ocorrência nº 2025/341289.

De acordo com o documento policial, o homem, que trabalha como funcionário público municipal, foi detido na presença de sua mãe e esposa. Após a prisão, ele foi encaminhado à Santa Casa de Jacarezinho para exame de integridade física e posteriormente conduzido à Cadeia Pública local, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

“O cumprimento das obrigações paternas não é opcional, mas um dever legal e moral. A Polícia Civil do Paraná atua com rigor para garantir que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados, incluindo o recebimento de pensão alimentícia, fundamental para seu sustento e desenvolvimento”, afirmou o delegado-adjunto Tristão Antonio Borborema de Carvalho.

A corporação reforça a importância das denúncias relacionadas a crimes e infrações através dos telefones 181 (Disque-Denúncia), 197 (Polícia Civil) ou diretamente pelo número da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho: (43) 3511-0600. A identidade do denunciante é mantida sob absoluto sigilo.