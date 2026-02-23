Assista o vídeo 👇

A Polícia Civil realizou três prisões em ações distintas entre quinta-feira (19) e a manhã desta sexta-feira (20), em Jacarezinho (PR). As diligências foram conduzidas pela equipe de investigação da 12ª Subdivisão Policial (SDP) e envolveram o cumprimento de mandado de prisão criminal e duas prisões civis por inadimplemento de pensão alimentícia.

Condenado por tráfico e porte ilegal de arma é capturado na zona rural

Na manhã desta sexta-feira (20), por volta das 9h, os policiais localizaram e prenderam um homem de 30 anos na zona rural de Jacarezinho, no Bairro Dourado.

Contra ele havia uma condenação com base na Lei de Drogas e no Estatuto do Desarmamento. O suspeito ainda possui uma pena remanescente de 12 anos, 6 meses e 27 dias de reclusão a cumprir.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para exame de corpo de delito e posteriormente recolhido à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Prisões por dívida de pensão alimentícia

Na quinta-feira (19), a Polícia Civil também cumpriu dois mandados de prisão civil relacionados ao não pagamento de pensão alimentícia.

Bairro Aeroporto

Por volta das 10h30, na Rua José Mazzo, um homem de 29 anos foi abordado em via pública. Ele possuía dívida de alimentos no valor de R$ 3.749,40.

Bairro Scyllas Peixoto

Já às 15h, um jovem de 24 anos foi detido em sua residência, na Rua Eurydice F. Souza, com débito atualizado de R$ 2.795,97.

Ambos foram encaminhados à unidade prisional de Jacarezinho para cumprimento do prazo determinado judicialmente.

Delegado destaca atuação técnica da equipe

De acordo com o delegado adjunto da 12ª SDP, Tristão Antônio Borborema de Carvalho, as ações reforçam o compromisso da instituição com o cumprimento das decisões judiciais:

“A atuação técnica e diligente de nossos agentes demonstra que o braço do Estado alcança tanto o criminoso contumaz quanto aquele que negligencia suas obrigações judiciais. A custódia desses indivíduos é fundamental para assegurar a autoridade das decisões do Poder Judiciário e manter a ordem pública em nossa comarca.”