A freira Nadia Gavasnki, de 82 anos, foi encontrada morta no convento Irmãs Servas de Maria Imaculada, em Ivaí, nos Campos Gerais do Paraná, depois que um homem invadiu o convento. De acordo com a polícia, a vítima flagrou o suspeito durante a invasão e foi atacada.

Segundo relato da Polícia Militar do Paraná, o corpo tinha sinais de agressão. Um homem foi preso em flagrante enquanto tentava fugir do local. O registro da ocorrência aponta que ele tinha sangue nas mãos e nas roupas quando foi detido.

O nome do suspeito não foi divulgado. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e resistência à prisão e foi encaminhado à cadeia pública.

O crime aconteceu perto das 13h30 , depois que o homem pulou o muro do convento. Segundo o delegado Lucas Andraus, o suspeito foi flagrado pela freira, que questionou a presença dele no local. O homem então disse à irmã Nadia Gavanski que estava ali para trabalhar.

Percebendo que a freira não acreditou em sua explicação, o homem a empurrou. De acordo com a Polícia Civil, o preso relatou que asfixiou a vítima, já caída no chão, quando ela começou a gritar.

Em interrogatório, o investigado relatou ter passado a madrugada consumindo drogas e bebidas alcoólicas. Disse ainda que ouviu vozes que o ordenavam a matar alguém e que pulou o muro do convento já com a intenção de tirar a vida de uma pessoa, conforme a polícia. Ele negou a intenção de furtar bens no local.

Testemunha filmou o suspeito

De acordo com a polícia, o investigado se afastou do corpo quando percebeu que a vítima estava desacordada.

Uma fotógrafa que registrava um evento no convento foi abordada pelo suspeito logo após a prática do crime. Ela contou à polícia que ele apresentava nervosismo, estava com as roupas sujas de sangue e arranhões no pescoço.

Questionado, ele disse que estava trabalhando no local e que encontrou a freira caída.

Desconfiando da narrativa, a testemunha filmou, de forma discreta, parte da interação e pediu ajuda de outras pessoas que estavam no local para acionar a ambulância e a Polícia Militar. Nesse intervalo, o suspeito fugiu do local.

Com base nas filmagens realizadas pela testemunha, o suspeito foi identificado.

A corporação o encontrou em casa e, ao notar a aproximação da equipe policial, tentou fugir. Ele desferiu socos e chutes contra os agentes, que o contiveram. Questionado na abordagem, o suspeito admitiu a autoria do crime.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, com indícios de qualificadoras como motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de resistência.

O homem tem antecedentes criminais de roubo e furto, segundo a Polícia Civil.

Uma das irmãs do convento relatou, em depoimento prestado em delegacia, que a vítima, após o almoço, tinha o hábito de ir até o local do crime para alimentar galinhas — momento em que teria sido abordada pelo suspeito.

Segundo a nota de pesar emitida pela congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, a irmã Nadia Gavanski se dedicou à vida religiosa por 55 anos. “Que Deus lhe conceda o descanso eterno”, conclui a nota. A freira tinha 82 anos de vida.

A cerimônia de despedida será realizada neste domingo (22), às 15h em Prudentópolis.