Na manhã desta quarta-feira (09), a Polícia Civil do Paraná, por meio de uma ação conjunta entre a Delegacia da Mulher e a 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, deu fiel cumprimento a um mandado de prisão preventiva durante diligências realizadas no bairro Vila Scylla, na zona urbana do município.

O mandado, expedido pela Vara Criminal de Jacarezinho, decorre de investigação por descumprimento de medida protetiva de urgência, com base no art. 24-A da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). O alvo da medida, um homem de 40 anos, foi localizado em sua residência, situada na Rua Santa Catarina. No momento da abordagem, ele foi cientificado do teor da ordem judicial, recebeu voz de prisão e não apresentou resistência.

Após ser detido, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia da Mulher, onde foi interrogado nos autos do Inquérito Policial. Em seguida, passou por exame médico no Pronto Socorro Municipal, que confirmou sua integridade física, e foi posteriormente conduzido à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça.

A prisão integra os desdobramentos da Operação Leão de Nemeia, voltada ao enfrentamento da violência doméstica, do tráfico de drogas e de outros crimes que afetam diretamente a segurança da população.

“A efetivação desta prisão representa o compromisso firme da Polícia Civil em proteger as vítimas e responsabilizar quem insiste em violar medidas judiciais de proteção”, afirmou o Delegado Adjunto da 12ª SDP, Dr. Tristão Antônio Borborema de Carvalho.

A Delegada da Mulher, Dra. Caroline dos Santos Fernandes, também destacou a importância da atuação integrada das unidades: “A articulação entre setores especializados é essencial para garantir respostas rápidas e eficazes frente à violência contra a mulher.”

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181, bem como pelo número da delegacia: (43) 3511-0600. A colaboração da população é fundamental para o êxito das ações de segurança pública.