Durante a FETEXAS (Feira de Comércio, Indústria, Turismo e Agronegócio de Jacarezinho) a população do Norte Pioneiro terá acesso a capacitações gratuitas com foco em gestão pública e inovação. Na quinta-feira (10), a Assembleia Itinerante, projeto da Assembleia Legislativa do Paraná, promove uma série de cursos por meio da Escola do Legislativo.

A iniciativa conta com o apoio direto do presidente da Assembleia, Alexandre Curi, e tem como objetivo fortalecer a formação de agentes públicos e da comunidade interessada em temas como sustentabilidade, comunicação digital e desenvolvimento regional.

Programação dos cursos gratuitos – 10 de julho

Do planejamento à economia — Como implementar energia solar no setor público

Horário: 10h

Inscreva-se: Clique aqui

https://www.assembleia.pr.leg.br/escoladolegislativo/palestras/do-planejamento-a-economia-como-implementar-energia-solar-no-setor-publico-2

Neste curso, especialistas apresentarão estratégias para adoção de energia solar no setor público, com foco em redução de custos e sustentabilidade.

Comunicando para conectar — Novas técnicas de comunicação em tempos digitais

Horário: 14h

Inscreva-se: Clique aqui

https://www.assembleia.pr.leg.br/escoladolegislativo/palestras/comunicando-para-conectar-novas-tecnicas-de-comunicacao-em-tempos-digitais-2

Os participantes irão explorar as transformações na comunicação institucional e como se conectar de forma mais eficaz com o público em ambientes digitais.

O papel da gestão e da liderança no fortalecimento regional

Horário: 16h

Inscreva-se: Clique aqui

https://www.assembleia.pr.leg.br/escoladolegislativo/palestras/o-papel-da-gestao-e-da-lideranca-no-fortalecimento-regional

Curso inédito na programação da FETEXAS, aborda como a liderança pode impulsionar políticas públicas regionais e fortalecer o desenvolvimento local.

Certificação garantida

A participação nos cursos é gratuita, e os inscritos receberão certificado de participação emitido pela Escola do Legislativo, um importante comprovante de qualificação e engajamento público.