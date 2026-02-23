A Polícia Civil cumpriu, na tarde de sexta-feira (20), por volta das 16h, um mandado de prisão contra um jovem de 20 anos no bairro Vila Scyllas, em Jacarezinho (PR).

Cumprimento do mandado

A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de Jacarezinho e decorre de condenação pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o condenado ainda possui cinco anos de pena a cumprir em regime fechado.

Localização e prisão

Após a constatação da ordem judicial em aberto, a equipe iniciou diligências para localizar o suspeito, que foi encontrado na parte externa de uma residência na Rua Espírito Santo, no bairro Vila Scyllas.

O jovem foi abordado, cientificado formalmente da decisão judicial e recebeu voz de prisão.

Na sequência, ele foi encaminhado para avaliação médica de praxe e posteriormente recolhido à Cadeia Pública de Jacarezinho.

Combate ao tráfico

Segundo a Polícia Civil, o tráfico de drogas é uma das principais matrizes da criminalidade contemporânea, frequentemente associado a outros delitos, como crimes patrimoniais, violência armada e corrupção de menores.

O delegado responsável pela unidade destacou a importância do cumprimento de mandados judiciais no enfrentamento à criminalidade.

“A retirada de circulação de pessoas condenadas por tráfico é medida essencial para a preservação da ordem pública. A Polícia Civil mantém atuação prioritária no cumprimento de decisões judiciais relacionadas a esse tipo de crime, que tanto prejuízo causa à sociedade”, afirmou.