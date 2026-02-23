Na manhã deste domingo (22), um acidente envolvendo um caminhão Volvo FH 500 6x2T e um semirreboque SR/Ipiporã, ambos registrados em Bastos (SP), mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária em Siqueira Campos. O veículo tombou por volta das 9h, no km 274+600 da PR-092, deixando o motorista, de 46 anos, com ferimentos. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa da cidade.

Segundo informações da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, o conjunto trafegava pela terceira faixa da pista simples quando perdeu estabilidade e tombou. O caminhão permaneceu à margem direita da rodovia após o acidente. O trecho, em nível e com faixa contínua, apresentava boas condições de tráfego no momento da ocorrência, sem influência de fatores climáticos.

O condutor passou pelo teste do etilômetro, que não apontou presença de álcool. As causas do tombamento ainda serão investigadas. A Polícia Rodoviária reforça que, mesmo em condições favoráveis, é necessário cuidado redobrado em trechos com terceira faixa, onde a dinâmica do tráfego pode aumentar os riscos de acidentes.