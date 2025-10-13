Na tarde desta sexta-feira (10), por volta das 14h, uma operação da Polícia Militar de Jacarezinho resultou na prisão de dois homens e na apreensão de uma grande quantidade de drogas, munições e materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes.

De acordo com informações da corporação, o endereço já vinha sendo monitorado após diversas denúncias anônimas indicarem que o local era utilizado para a comercialização de drogas. Durante diligências nesta data, os policiais constataram intensa movimentação típica do tráfico e, com o apoio da Equipe de Operações com Cães (K9), realizaram a abordagem no imóvel.

Durante as buscas, foram encontrados diversos entorpecentes e objetos utilizados na preparação e venda de drogas. Ao todo, foram apreendidos:

530 gramas de maconha;

1,6 gramas de cocaína;

2 frascos com lança-perfume;

9 pés de maconha;

1 frasco contendo sementes de maconha;

1 munição calibre 9mm;

1 munição calibre .32;

3 balanças de precisão;

1 faca com resquícios de droga;

2 máquinas de cartão;

4 celulares;

diversos eppendorfs e embalagens tipo ziplock com adesivos de raio;

frascos utilizados para fracionar lança-perfume;

sacolés, uma mochila e um dichavador;

R$ 20,00 em espécie.

Diante das evidências, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho para a adoção das medidas cabíveis.

A ação faz parte do trabalho contínuo da Polícia Militar no enfrentamento ao tráfico de drogas e na retirada de armas e munições ilegais das ruas, reforçando o compromisso com a segurança da população jacarezinhense.