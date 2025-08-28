Na manhã de quarta-feira (27), por volta das 9h30, a Polícia Militar de Jacarezinho realizou o cumprimento de um mandado de prisão na Rua Rocha Pombo, bairro Marques dos Reis.

De acordo com informações da PM, durante diligências, foi localizado um indivíduo que possuía contra si um mandado de prisão expedido pelo artigo 121, § 2º, do Código Penal.

No momento da abordagem, o suspeito foi cientificado da ordem judicial e submetido a busca pessoal, não sendo encontrado nenhum ilícito. A prisão ocorreu de forma tranquila, sem necessidade de uso de algemas.

Após os procedimentos, o detido foi encaminhado ao pronto-socorro local, onde recebeu atendimento médico e não foram constatadas lesões. Em seguida, foi conduzido até o DEPEN de Jacarezinho,