Jacarezinho deu mais um passo importante rumo ao desenvolvimento. Nesta quarta-feira (27), foi inaugurada oficialmente a nova subestação de energia da CPFL Santa Cruz, fruto de um investimento de mais de R$ 90 milhões. A estrutura, totalmente automatizada e equipada com tecnologia de ponta, já posiciona o município em um novo patamar de confiabilidade e segurança no fornecimento de energia, abrindo caminho para a chegada de novos empreendimentos e reforçando a geração de emprego e renda.

O evento contou com a presença do prefeito Marcelo Palhares, do presidente da CPFL Paulista, Rafael Lazzaretti, de gerentes regionais da companhia, além de lideranças políticas e empresariais do município e região.

Com total apoio do município, Palhares destacou que a obra representa muito mais do que infraestrutura energética, mas sim um ativo estratégico para o futuro de Jacarezinho.

“Esse investimento é um marco para nossa cidade. A nova subestação nos torna ainda mais preparados para receber novos investidores, gerando emprego, renda e desenvolvimento não apenas para o município, mas para toda a região. Esse é o resultado de um trabalho coletivo, que valoriza a parceria entre o poder público e a iniciativa privada em prol do crescimento sustentável de Jacarezinho”, afirmou o prefeito.

Tecnologia e benefícios

Além da subestação, foram investidos R$ 34 milhões na construção de uma nova linha de transmissão, que elevou a tensão do trecho Ourinhos – Jacarezinho II de 66kv para 88kv. Esse avanço garante maior confiabilidade no fornecimento de energia e reduz riscos de oscilações, assegurando melhores condições tanto para residências quanto para o setor produtivo.

Segundo a CPFL, a subestação Jacarezinho II beneficiará cerca de 144 mil habitantes de Jacarezinho e Ourinhos, ampliando a capacidade de distribuição, redistribuindo cargas e melhorando a flexibilidade do sistema em situações de contingência, como fortes tempestades.