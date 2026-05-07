Ontem, (06/05), os Policiais Militares em patrulhamento pela Rua São João, Jardim Alves, realizaram prisão de um indivíduo com mandado de prisão em aberto, pelo crime furto.

O suspeito foi abordado em via pública, sendo constatado o mandado de prisão, sendo então preso, preservados seus direitos constitucionais e encaminhado para DEPEN de Jacarezinho.

Essa ação reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança pública, demonstrando eficiência no cumprimento da lei e contribuindo diretamente para a tranquilidade da comunidade. O patrulhamento constante e a pronta resposta às demandas judiciais fortalecem a confiança da população e promovem um ambiente mais seguro para todos.