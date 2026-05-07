Uma demanda histórica do setor de transporte de cargas do Paraná acaba de ser atendida. A EPR Litoral Pioneiro e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) inauguraram nesta quinta-feira (7) o maior Ponto de Parada e Descanso (PPD) do Estado, localizado no km 209 da PR-092, em Arapoti.

Os motoristas de caminhão que circulam pelos Campos Gerais e pelo Norte Pioneiro têm agora à disposição um ponto de apoio durante suas viagens, com soluções completas e adequadas às necessidades dos motoristas que trabalham nas rodovias. Com investimento de cerca de R$ 18 milhões, a estrutura de 400 m² conta com vigilância 24 horas e oferece aos usuários área de descanso, refeitório, bebedouros, sanitários, vestiários e conexão à internet em todo o pátio.

“Inauguramos o Ponto de Parada e Descanso para motoristas de caminhão no trecho sob concessão da EPR Litoral Pioneiro com muita satisfação, pois ele representa nosso compromisso com a segurança das rodovias e bem estar aos usuários. É uma estrutura essencial para promover maior conforto e a possibilidade de descanso tranquilo, em um local adequado, durante o trabalho desses motoristas que são tão importantes para o Estado do Paraná”, comenta o diretor-presidente da EPR no Núcleo Paraná, Marcos Moreira.

Também é destaque o pátio de estacionamento e manobra, que possui 16 mil m² e é composto por 61 vagas seguras de estacionamento, todas com 4 metros de largura padrão. São 19 vagas com 20m de comprimento, destinadas a caminhões bi-trem de sete eixos, e 42 vagas com 30m de comprimento, destinadas a veículos bi-trem de nove eixos. “A estrutura ainda impacta diretamente na segurança das rodovias, uma vez que os motoristas de caminhão têm a oportunidade de seguirem viagem descansados. Desta maneira, estes profissionais terão melhor desempenho na direção, protegendo sua vida e a vida dos demais usuários”, destaca.

O funcionamento do PPD é 24 horas e não é preciso fazer reserva para utilizar a estrutura. Para acessarem o PPD, os caminhoneiros precisam apresentar dados pessoais e do veículo, além do tipo de carga transportada e origem/destino. O tempo máximo de permanência no espaço é de 12 horas.

“O modelo de pedágio no Estado do Paraná virou uma referência para o Brasil. Quando tem muita obra e boa prestação de serviço, o caminhoneiro, o usuário paga a tarifa de maneira respeitosa, porque entende que é um serviço bem prestado. E a EPR Litoral Pioneiro está cumprindo com este papel”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Este ponto de parada e descanso vai ser uma prestação de serviço fundamental. Estamos felizes e agradecidos com o cumprimento do contrato e a realização de obras de qualidade”, destaca.

Para o presidente do Sistema FETRANSPAR, Coronel Sérgio Malucelli, a implantação do PPD em Arapoti representa uma conquista importante para o setor do transporte rodoviário de cargas. “Trata-se de uma obra ampla e estratégica, que irá beneficiar tanto os empresários quanto os transportadores autônomos. Além de oferecer mais estrutura e conforto, o espaço proporcionará aos motoristas melhores condições para descanso, alimentação e segurança durante as viagens. Sem dúvida, é um avanço significativo para o transporte de cargas no Paraná e demonstra o compromisso da ERP Litoral Pioneiro com o desenvolvimento e a valorização do nosso setor”, afirma Malucelli.

Presenças

O evento de inauguração contou a presença de autoridades, entre elas o Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior; o presidente da Alep, Alexandre Curi; o prefeito de Arapoti, Irani Barros; o secretário de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti; o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara; o assessor da Presidência do BNDES, Themistocles Neto; o deputado federal Sandro Alex; os deputados estaduais Márcio Nunes, Ademar Traiano e Marcelo Rangel; o vice-prefeito de Arapoti, Potinho; o presidente da Câmara de Vereadores de Arapoti, vereador Maicon Pot; e o coronel Hudson.

PPD de Arapoti – Tudo o que você precisa saber sobre o maior Ponto de Parada e Descanso do Paraná