A vereadora Luciane Alves destinou R$448 mil para a Secretaria de Cultura e Turismo de Jacarezinho, por meio de emenda impositiva individual. O investimento tem como objetivo fortalecer as ações culturais do município, ampliando o acesso da população a atividades artísticas e promovendo a valorização dos talentos locais.

Os recursos serão aplicados na contratação de oficineiros e na aquisição de materiais para oficinas permanentes, além da oferta de atividades voltadas à terceira idade, como teatro, dança, pintura, desenho e escultura. O aporte também contempla a contratação de professores e a compra de instrumentos para a banda municipal, a realização de oficina de capoeira, a reforma da biblioteca municipal e a viabilização da política municipal de artesanato.

De acordo com a vereadora Luciane Alves, o investimento representa um compromisso com o desenvolvimento cultural da cidade. “A cultura é uma ferramenta essencial de transformação social.

Com esse recurso, queremos ampliar oportunidades, incentivar a participação da comunidade e valorizar os artistas locais”, destacou.

O secretário de Cultura e Turismo, James Rios, ressaltou a importância da emenda para o fortalecimento das políticas públicas do setor.

“Esse investimento chega em um momento importante e permitirá ampliar nossas ações, oferecendo mais atividades e melhor estrutura para atender a população de Jacarezinho. A parceria com o Legislativo é fundamental para o avanço da cultura no município. Muito obrigado à vereadora Luciane por este investimento que fará a diferença em nossa comunidade ”, afirmou.

A iniciativa reforça o papel das emendas impositivas como instrumento de apoio direto às demandas da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento cultural e social de Jacarezinho.