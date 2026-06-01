Na última quarta-feira, 27 de maio de 2026, a cidade de Jacarezinho foi palco de uma importante ação de conscientização no trânsito. A Polícia Militar, em parceria com o Detran e a Prefeitura Municipal, promoveu a Blitz de Trânsito – Maio Amarelo, dentro da campanha internacional que busca reduzir acidentes e salvar vidas. A iniciativa ocorreu entre 15h30 e 17h00 e orientou aproximadamente 300 motoristas.

*Tema oficial 2026: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”*

O Maio Amarelo 2026 traz como lema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. A campanha enfatiza a necessidade de empatia e atenção aos usuários mais vulneráveis das vias, como motociclistas, ciclistas e pedestres. A mensagem reforça que dirigir não é apenas um ato individual, mas uma responsabilidade coletiva que exige respeito e cuidado com quem compartilha o espaço público.

*Orientações repassadas na blitz*

Durante a ação em Jacarezinho, os motoristas receberam instruções práticas alinhadas ao tema deste ano, bem como diversas orientações:

• Respeitar pedestres nas faixas e áreas de grande circulação.

• Manter distância segura de ciclistas e motociclistas.

• Reduzir velocidade em áreas urbanas e próximas a escolas.

• Evitar distrações como o uso do celular ao volante.

• Sinalizar corretamente todas as manobras para prevenir colisões.

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*Ação conjunta fortalece a mensagem*

A presença simultânea da Polícia Militar, agentes do Detran e servidores da prefeitura deu credibilidade à blitz e mostrou que a segurança viária é uma prioridade compartilhada. Essa união de forças amplia o alcance das campanhas educativas e reforça a ideia de que o trânsito é responsabilidade de todos.

*Reflexão*

O Maio Amarelo não se limita a um mês de atividades: é um chamado permanente para que motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres adotem atitudes mais conscientes. Em Jacarezinho, a blitz da última quarta-feira foi um exemplo concreto de como a integração entre órgãos e a educação preventiva podem transformar a realidade das ruas e salvar vidas.