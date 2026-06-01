Na noite de 31 de maio de 2026, por volta das 22h30, equipes da ROTAM realizavam patrulhamento no bairro Aeroporto, em Jacarezinho, quando identificaram indivíduos em atitude suspeita na Rua Padre Hugo. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos correram para o quintal da residência.

Durante a abordagem, um dos indivíduos dispensou duas buchas de cocaína. Com outro suspeito foram localizados pinos e uma porção de cocaína, somando 36,4 gramas, além de embalagens vazias utilizadas para acondicionamento da droga.

Diante da situação de flagrante, foi realizada busca na residência, onde foram encontrados mais 14 pinos de cocaína, uma balança de precisão, faca, embalagens plásticas e outros materiais relacionados ao tráfico. Os envolvidos receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, conforme previsto na Lei 11.343/2006, sendo encaminhados para atendimento médico e posteriormente apresentados à Delegacia de Polícia, juntamente com os entorpecentes e objetos apreendidos.