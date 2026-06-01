Na tarde de 29 de maio de 2026, por volta das 15h00, equipes da Polícia Militar foram acionadas após relato de vítima que informou ter sido surpreendida em sua residência por um indivíduo, que a agrediu fisicamente e subtraiu uma arma de fogo tipo garrucha calibre .36. Durante a fuga, o autor efetuou disparo de arma de fogo, evadindo-se em direção a uma área de mata.

Com base nas informações, os policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito em uma região próxima à Alameda Manoel Ribas. Ao ser abordado, o indivíduo tentou fugir, sendo contido pela equipe. Na revista pessoal, foi encontrada a arma de fogo escondida na calça, além de munições no bolso.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à 2ª Companhia da Polícia Militar para os procedimentos legais, acompanhado por responsável. Posteriormente, foi conduzido ao hospital para exame de lesão corporal e apresentado à Delegacia de Polícia Civil.