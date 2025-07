A Equipe de Operações com Cães do 2º Batalhão da Polícia Militar do Paraná esteve presente no I Curso Tático de Operador do GOC, realizado na base da Guarda Civil Municipal da cidade de Itararé/SP. Durante a instrução, foram ministradas aulas de Generalidades da Cinotecnia Policial e Ações de Choque Ligeiro com Apoio de Cães. Esta última atividade contou com a participação do efetivo da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e do Canil da Guarda Municipal de Itararé.

A participação da Equipe de Operações com Cães do 2º Batalhão neste curso reforça o compromisso da Polícia Militar com a capacitação contínua e a integração entre as forças de segurança, visando aprimorar as técnicas de atuação e garantir a segurança da comunidade.